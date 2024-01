Auto travolge due mamme con i figli Un bimbo di 8 anni è grave

Leggi su agi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) AGI - Non sono in pericolo di vita le quattro persone investite nella mattina a Trento. Sono due madri con i rispettivi. La prima è una 31enne, che inizialmente era stata trasportata in codice rosso all'ospedale "Santa Chiara" di Trento. È stata dimessa alcune ore dopo, con una prognosi di 30 giorni per i traumi riportati nell'impatto con una Citroen C1 guidata da un'altra donna, una 55enne che ha perso il controllo della vettura ed è finita sul marciapiede di via Einaudi. Ilo di 8è stato invece trattenuto e le sue condizioni hanno indotto i medici a disporre il ricovero in terapia intensiva. L'altra donna travolta e ha riportato ferite più lievi che i medici hanno giudicato guaribili in 7 giorni. Il, di appena 4 mesi, è ancora in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti dovuti.