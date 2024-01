Auto investe mamma con due bambini a Trento | tutti gravi in ospedale

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Una donna con due, di cui uno in passeggino, è stata investita da unmentre percorreva il marciapiede lungo via Einaudi, a. L'incidente, di cui non sono ancora chiare le cause, è avvenuto poco dopo le 8. Le persone ferite, trasferite all’diin codice rosso, sono tre: ladi 31 anni e i due figli, rispettivamente di 8 anni e quattro mesi. Dalle prime ricostruzioni,...