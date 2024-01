Auteri tende una mano a Pastina | “A Francavilla con rispetto | Vigorito pretende di più”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiPrima trasferta del nuovo anno per il Benevento. Dopo il successo sulla Turris, i giallorossi di Gaetanosaranno di scena in quel diFontana. Strega a caccia dei tre punti contro la Virtus di Occhiuzzi per dare continuità alla vittoria ottenuta nel derby e per preparare al meglio la successiva sfida con la Casertana. A fare il punto della situazione è stato lo stesso tecnico di Floridia, intervenuto questa mattina in conferenza stampa.– La proprietà ha principi etici e morali dominanti. Nel caso dici siamo adoperati perché è un ragazzo giovane e di qualità, ha bisogno di una serie di consigli per poter crescere. Mi auguro che non ci sia nulla, nel frattempo gli abbiamo volutore una. Eticamente e moralmente il ...