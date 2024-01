Australian Open | definite le avversarie di Trevisan | Cocciaretto ed Errani in arrivo dalle qualificazioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Sono stateledelle tre italiane che il sorteggio aveva associato a giocatrici provenienti. Si tratta di Martina, Elisabettae Sara, cioè metà del contingente azzurro femminile di scena a Melbourne. Per quanto riguarda la toscana, il confronto è quello con la messicana Renata Zarazua. La ventiseienne di Città del Messico, già solo scendendo in campo, stabilirà una specie di record: erano infatti 24 anni che non c’era alcuna giocatrice del suo Paese nel tabellone principale. Allora, infatti, ci fu Angelica Gavaldon in main draw: superò anche un turno, prima di subire un 6-1 6-2 da Sandrine Testud, francese ex numero 9 del mondo che di fatto è diventata romana d’adozione. Uno solo il precedente, al WTA ...