Australian Open 2024 | si qualificano Cobolli e Zeppieri Out al turno decisivo Napolitano e Vavassori

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Sono due gli azzurri che nella notte italiana sono riusciti a centrare l’obiettivo qualificazione nel primo slam della stagione, ovvero gli. Un bilancio che recita 50% di successo per i nostri portacolori nelin quel di Melbourne Park. Le buone notizie arrivano da Flavioe Giulio, già alla vigilia decisamente tra i maggiori candidati a superare le forche caudine del tabellone cadetto. Per entrambi si conclude un percorso netto, con zero set ceduti nel corso delle tre partite disputate., che era rimasto fuori di 1 dal tabellone principale, si è rimboccato le maniche e da testa di serie n°2 del draw, dopo aver battuto Jin e Hassan, ha fatto fuori all’ultimoanche ...

Il 2024 sarà una stagione estremamente importante per Lorenzo Musetti , sia sul campo visto che è chiama to a confermarsi in top 20, sia fuori perché ... (sportface)

Sale a 7 il numero degli azzurri bel tabellone principale degli, primo Slam della stagione al via domenica (in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky ). Nella notte italiana hanno infatti centrato la qualificazione sia Flavio ...Interviste Tennis Tra pochi giorni prenderà il via il primo grande evento tennistico dell'anno, l'. Dal 14 al 28 gennaio si prevede un grande spettacolo a Melbourne, dove i migliori tennisti del mondo si sfideranno, come di consueto, per aggiudicarsi il primo slam dell'anno. Il ...Sale a 7 il numero degli azzurri bel tabellone principale degli Australian Open, primo Slam della stagione al via domenica (in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky). Nella notte ...Domenica 14 gennaio inizieranno gli Australian Open, prima prova del Grande Slam di tennis. Per la prima volta Jannik Sinner è realmente uno dei favoriti per il successo finale. Lo è perché ha dimostr ...