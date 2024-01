Australian Open 2024 | programma | orari e ordine di gioco domenica 14 gennaio con Sinner | Arnaldi e Bronzetti

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il, l’die glirelativi alla giornata di14degli. Tutto pronto per l’inizio del primo slam stagionale, di scena a Melbourne Park. Saranno tre gli italiani che scenderanno in campo in questa storica prima giornatale per il torneoo. Jannikalle 02:00 ora italiana aprirà ilsulla Rod Laver Arena, e nelle prime ore della notte saranno impegnati (a partire dall’01:00) anche. Sessione serale per i due vincitori dello scorso anno Djokovic e Sabalenka. TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE...