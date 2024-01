Australian Open 2024 | le quote dei bookmakers per le scommesse Djokovic avanti a tutti | Sinner terzo favorito

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Fra poco più di un giorno sarà tempo di. Due settimane che accenderanno nuovamente la platea tennistica internazionale per cercare il nuovo padrone dell’Happy Slam. L’indiziato numero uno è, al solito, Novak. Anche per le agenzie di. Per chiunque il serbo è ilmassimo per il successo. I numeri parlano per lui: giocatore più titolato della storia con 24 Slam, il più vincente in assoluto a Melbourne con dieci titoli, quasi non si riesce a pensare al trofeo dell’che non sia in mano sua. Tanto è vero che un suo successo paga due volte la posta. Alle sue spalle i due giovani terribili, Carlos Alcaraz e Jannik. L’iberico arriva con qualche piccola bandiera gialla, non si hanno idee precise ...