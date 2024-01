Australian Open 2024 | dove si svolgono e dove vederli in diretta

AGI - 'Mi sento pronto a far bene a Melbourne': lo ha assicurato Jannik Sinner nella conferenza stampa del Media Day alla vigilia dell', in cui esordirà nella notte tra sabato e domenica affrontando per la prima volta il 28enne olandese Botic Van de Zandschulp, numero 59 del mondo. 'Sono venuto qui abbastanza presto, ...Le lancette puntate alle 2 di notte tra sabato e domenica. E' in quel momento che Jannik Sinner aprirà glisulla mitica Rod Laver Arena , il campo centrale di Melbourne . Gli organizzatori hanno infatti ufficializzato l' order of play della prima giornata dei due campi principali di ...Considerando anche le donne, ci saranno 13 italiani in tabellone agli Australian Open. Nulla da fare per Vavassori e Napolitano ...Dal 14 al 28 gennaio si terreranno a Melbourne gli Australian Open 2024. Il cammino di Sinner, i favoriti e il tabellone femminile.