Australian Open 2024 | 7 gli azzurri nel main draw | ecco chi sono

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Sale a 7 il numero deglipresenti nel tabellone principale degli, al via domenica 14 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park. Nella notte hanno infatti centrato la qualificazione sia Flavio Cobolli che Giulio Zeppieri. il primo ha vinto per 6-4 6-2 l’argentino Santiago Rodriguez Taverna, il secondo