Aumentare ricezione segnale WiFi in casa

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Negli appartamenti di oggi è importante che ilWi-Fi raggiunga ogni angolo della, non solo per tenere collegato lo smartphone ma soprattutto per tenere connessi diversi dispositivi di rete come Smart TV, telecamera IP o altri dispositivi "smart". A seconda della disposizione di un ambiente, di come è costruito l'edificio e dell'arredamento, ilpuò essere più o meno debole o peggio ancora assente in alcune stanze se il router è distante oppure se ci sono delle interferenze lungo il percorso. PerlaWi-Fi, oggi basta davvero poco! In questa guida vi mostreremo comeladel Wi-Fi proveniente dal modem di. Con pochi e semplici passi più qualche piccola spesa ...