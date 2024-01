Augsburg-Leverkusen sabato 13 gennaio 2024 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Xabi Alonso con mezza difesa convocata in coppa d’Africa

Quella didovrebbe essere una trasferta agevole per la capolista Bayer, per lo meno sulla carta. Se compariamo il valore delle due rose, vediamo che l'organico delvale ...Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio in Bundesliga ad- Bayere Darmstadt 98 - Borussia Dortmund e in Eredivisie a PSV Eindhoven - Excelsior Rotterdam, GO Ahead ...La partita Augusta- Bayer Leverkusen di Sabato 13 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 17° giornata di Bundesliga ...I pronostici del weekend: finita la sosta invernale si gioca in Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Premier League.