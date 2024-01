Augsburg-Bayer Leverkusen | Bundesliga | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 12 gennaio 2024)è una partita valida per la diciassettesima giornata die si gioca sabato alle 15:30: tv,. Inc’è solo una squadra che è ancora imbattuta dopo sedici giornate: è il, che mai come in questa stagione sembra avere le carte in regola per ambire ad un traguardo importante come lo Schale, lo scudetto tedesco. Xabi Alonso, sulla panchina delle Aspirine da poco più di un anno, è riuscito a creare una macchina perfetta in grado di tenere testa ai pluricampioni deln Monaco. Schick – IlVeggente.it (Ansa)Se l’equilibrio dovesse continuare anche nella seconda parte del campionato, allora ci sono buone possibilità ...