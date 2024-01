Attraversa i binari della Circumvesuviana sullo scooter | ragazzo muore travolto da un treno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Un giovane che viaggiava a bordo di unoè statoe ucciso da un convoglioferrovia, lungo la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino in provincia di Napoli. La vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità, hato un passaggio a livello (tra le località San Pietro e Cangiani) malgrado le segnalazioni sull’imminente arrivo del. L’Eav, azienda che gestisce la, fa sapere che il sistema di segnalazione “era regolarmente funzionante” al momento dell’incidente. La linea è ancora sospesa, in attesa dei rilievi delle autorità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.