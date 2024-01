Attacco Yemen | Tajani | Italia non può partecipare a raid senza ok Parlamento

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Rimini, 12 gennaio 2024 "E' giusto difendere la libertà di navigazione, noi partecipiamo con una nostra fregata alla missione 'Atalanta ma non possiamo prendere parte ad azioni di guerra, anche se si tratta di azioni di protezione del traffico marittimo internazionale,un'autorizzazione del. La costituzione non lo permette". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, parlando a margine di un evento a Rimini, in merito all'effettuato questa notte sulle postazione dei ribelli Houthi in. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Decisivo per il coinvolgimento britannico è stato l'a una nave da guerra della Marina, "il ... Non va dimenticato che dallo stretto di Bab al - Mandib, tra loe Gibuti, passano le ......con la Spagna che si è tirata fuori ed alcuni come Danimarca e Germania che hanno autonomamente firmato la dichiarazione congiunta con la quale Stati Uniti e Gran Bretagna hanno dato via all'. ...Israele - Hamas, le news di oggi. Usa e Regno Unito attaccano obiettivi houti in Yemen. Reuters: “L’Italia si è rifiutata di partecipare”. I ribelli minacciano “pesanti rappresaglie”. Israele all’Aia: ...Gli Usa e la Gran Bretagna hanno lanciato attacchi contro postazioni Houthi in Yemen dopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non proseguire i loro raid nel Mar Rosso. Lo riferisce il New York..