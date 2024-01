Attacco Usa e Gb contro Houthi in Yemen | colpite Sana’a e Hodeida

...il WSJ ha riferito che gli Houthi hanno spostato alcune delle loro armi in previsione di un. ha risposto alla domanda sulle voci riguardo intensificarsi dei preparativi per raide degli ...Le riunioni sono state convocate dopo che le forze navalie Uk hanno distrutto "multipli droni d'" lanciati dagli Houthi, in quello che è apparso come il più massicciolanciato ...Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi degli Houthi in Yemen. Secondo la Cnn, sono stati impiegati caccia e sono stati lanciati missili Tomahawk. La Bbc riferisce che alle operazioni ...E mentre ore aumentano le voci sulla preparazione di un'azione di Regno Unito e Stati Uniti contro i ribelli Houthi nello Yemen a seguito degli attacchi nel Mar Rosso il premier britannico, Rishi ...