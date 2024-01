Attacco Usa e Gb contro Houthi in Yemen | colpite Sana’a e Hodeida

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno lanciato raidobiettivi degliin. Secondo la Cnn, sono stati impiegati caccia e sono stati lanciati missili Tomahawk. La Bbc riferisce che alle operazioni partecipano anche le forze armate britanniche. I raid avrebbero preso di mira in particolare la capitale Sana'a e il porto disul Mar Rosso. Nella fase iniziale degli attacchi si sarebbero verificate almeno 4 esplosioni nella capitale e 5 nella città portuale. Gli obiettivi dei raid sarebbero centri logistici, sistemi di difesa aerea e depositi di armi e munizioni. Le operazioni, nelle scorse ore, sono state precedute dalle dichiarazioni di John Kirby, portavoce del consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca. "Non starò ad anticipare le nostre mosse in un senso o ...

Raid aerei e lancio di missili, colpiti sistemi di difesa e depositi di armi Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi degli Houthi in Yemen. Secondo la Cnn, sono stati impiegati caccia e ......il WSJ ha riferito che gli Houthi hanno spostato alcune delle loro armi in previsione di un. ha risposto alla domanda sulle voci riguardo intensificarsi dei preparativi per raide degli ...Secondo gli analisti, non hanno raggiunto il livello di organizzazioni come Hamas o Hezbollah. Perché l'attacco Usa Nonostante ciò, sono diventati un elemento fortemente destabilizzante nel precario ...Tel Aviv: "Il Sudafrica è il braccio giuridico di Hamas". Human Rights Watch: "Crimini di guerra sia da Hamas che da Israele", Oxfam: "250 uccisioni al giorno". L'Iran sequestra una petroliera america ...