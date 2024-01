Attacco Usa e Gb contro Houthi in Yemen | colpite Sana’a e Hodeida

Raid aerei e lancio di missili, colpiti sistemi di difesa e depositi di armi Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi degli Houthi in Yemen. Secondo la Cnn, sono stati impiegati caccia e ......il WSJ ha riferito che gli Houthi hanno spostato alcune delle loro armi in previsione di un. ha risposto alla domanda sulle voci riguardo intensificarsi dei preparativi per raide degli ...(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi degli Houthi in Yemen. Secondo la Cnn, sono stati impiegati caccia e sono stati lanciati missili Tomahawk. La Bbc riferisce che alle ...In seguito si era scoperto che il siluro era stato lanciato dalle forze di difesa aerea ucraine per respingere un attacco missilistico russo. Lo scorso dicembre, invece, un missile da crociera russo ...