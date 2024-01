Attacco Usa e Gb contro Houthi in Yemen | colpite Sana’a e Hodeida

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno lanciato raidobiettivi degliin. Secondo la Cnn, sono stati impiegati caccia e sono stati lanciati missili Tomahawk. La Bbc riferisce che alle operazioni partecipano anche le forze armate britanniche. I raid avrebbero preso di mira in particolare la capitale Sana'a e il porto disul Mar Rosso. Nella fase iniziale degli attacchi si sarebbero verificate almeno 4 esplosioni nella capitale e 5 nella città portuale. Gli obiettivi dei raid sarebbero centri logistici, sistemi di difesa aerea e depositi di armi e munizioni. Le operazioni, nelle scorse ore, sono state precedute dalle dichiarazioni di John Kirby, portavoce del consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca. "Non starò ad anticipare le nostre mosse in un senso o in un altro. Faremo quello che ...

il WSJ ha riferito che gli Houthi hanno spostato alcune delle loro armi in previsione di un attacco. Le riunioni sono state convocate dopo che le forze navali US e UK hanno distrutto "multipli droni" lanciati dagli Houthi, in quello che è apparso come il più massiccio attacco lanciato. E mentre aumentano le voci sulla preparazione di un'azione di Regno Unito e Stati Uniti contro i ribelli Houthi nello Yemen a seguito degli attacchi nel Mar Rosso il premier britannico, Rishi