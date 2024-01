Attacco in Yemen | Tajani | La Costituzione non ci permette di fare azioni di guerra senza un voto di Parlamento

(Di venerdì 12 gennaio 2024) «Noi siamo impegnati per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso , partecipiamo alla missione europea Atlanta e chiederemo anche che questa missione possa avere competenze più larghe oppure dar vita addirittura ad una nuova missione europea per garantire la libera circolazione delle merci». Così il ministro degli Esteri Antonioconversando coi cronisti a Rimini. «Abbiamo sottoscritto...

