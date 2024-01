Attacco agli Houthi nello Yemen Sunak | Inviato un segnale forte

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il Regno Unito haun "" ai ribellicon gli attacchi condotti la notte scorsa da Londra e Washington contro diversi obiettivi. Lo ha detto il premier britannico Rishimentre si trova in visita a Kiev sottolineando come l’azione militare sia in rispostaattacchi deglinel Mar Rosso, che «non possono restare impuniti». Secondo il primo ministro...

Houthi è andata la solidarietà sia di Hamas che di Hezbollah. Per Hamas, che ha minacciato "conseguenze", l'sarebbe "una provocazione contro la nazione palestinese". Sulla stessa ...Secondo la Nato, gli attacchi guidati dagli Stati Uniti sono "difensivi". L'Ue valuta l'invio di tre navi. Palazzo Chigi: informati con largo anticipo ...Houthi: "Continueremo ad attaccare altre navi". Oltre una decina di siti usati dagli Houthi sono stati attaccati nello Yemen dalle forze militari di Regno Unito e Stati Uniti, tramite missili Tomahawk ...