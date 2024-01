ATP Adelaide 2024 | Jiri Lehecka travolge Korda | sarà finale con Jack Draper

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Due set in entrambi i casi, ma andamenti ben diversi per le semifinali dell’ATP 250 di, in Australia. A sfidarsi nell’ultimo atto saranno il cecoe il britannico: per entrambi i classe 2001 si tratta della prima chance in carriera di ottenere un successo sul circuito maggiore. Per il nativo di Mlada Boleslav arriva il colpo di maggiore effetto, perché ottenuto contro Sebastian. L’americano, infatti, finisce per vincere solo tre game: 6-2 6-1 il. Decisivi il secondo game, in cui il ceco scappa alla sesta palla break, e il settimo, in cui l’USA di chance per rientrare ne spreca tre all’interno di un game lungo. Logica conseguenza è un secondo parziale che va in un’unica direzione. WTA...