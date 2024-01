Athletic Bilbao vs Real Sociedad – probabili formazioni

Vittoria soffertissima per il Barcellona , che chiude il girone d’andata della Liga 2023 / 2024 battendo 2-1 in trasferta un coriaceo Las Palmas. ... (sportface)

Serata di Copa del Rey col brivido per il Barcellona , che rischia grosso in casa del modesto Barbastro. La formazione aragonese milita in quarta ... (sportface)

L’ Athletic Bilbao non si può nascondere: sabato pomeriggio ha un’ occasione enorme. La squadra di Valverde sta benissimo, è quarta in classifica a ... (infobetting)

- Real Sociedad è una gara valida per la ventesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici La vittoria esterna sul campo del Siviglia , nel primo ...Il trequartista nato a, figlio della leggenda dell'Julen Guerrero Lopez, tornerà in Spagna dove spera di trovare più spazio nel nuovo club. Tramite un post su X l'Alaves ha di fatto ...Pronostici Liga 2023-24 20a giornata. Analisi, quote e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 12 al 14 gennaio.Athletic Bilbao-Real Sociedad è una gara valida per la ventesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici ...