Atalanta | UFFICIALE | ceduto in Norvegia un giovane centrocampista

Sam Lammers torna in Olanda . L'ex attaccante dell' Atalanta lascia i Rangers di Glasgow e si trasferisce in prestito per sei mesi all'Utrecht,... (calciomercato)

... perchè il 24enne è considerato al momento un giocatore incedibile dall', così come Koopmeiners. FOTOGALLERY Foto da X @GenoaCFC %s Foto rimanenti serie a Genoa,Spence: in prestito ...Ecco la nota: "L'U. S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con l'A. C. ... Sono molto vicini, infatti, Palomino dall'e Brekalo dalla Fiorentina. Si sta trattando ...Nuovo giorno e nuove notizie di calciomercato con il Genoa che punta su Nzola, attaccante della Fiorentina che non è riuscito a convincere il suo allenatore e i tifosi. L'Inter ha ...Nuovo giorno e nuove notizie di calciomercato con il Genoa che punta su Nzola, attaccante della Fiorentina che non è riuscito a convincere il suo allenatore e i tifosi. L'Inter ha ...