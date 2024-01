Atalanta-Frosinone | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il primo posticipo della 20ª giornata del campionato di Serie A mette di fronte, due squadre propositive e in corsa per obiettivi diversi. La squadra di Gasperini è in gioco in tre competizioni: in campionato punta anche la Champions League, poi l’Europa League e la semifinale di Coppa Italia dopo l’eliminazione al Milan. La compagine di Di Francesco è reduce da un periodo negativo e la posizione di classifica non è tranquilla.(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Miranchuk, Koopmeiners; Scamacca. Squalificati: nessuno Indisponibili: Hateboer, Lookman, Touré(4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Gelli, ...

