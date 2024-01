Asta oggetti smarriti all’aeroporto di Palermo | la data e gli articoli più curiosi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Si terrà sabato 13 gennaio alle ore 10.30, l’deglie non rivendicati, ritrovatiinternazionale di, Falcone-Borsellino, tra il 2019 e il 2022. Tutte e tutti possono partecipare per acquisire uno o più dei 3.000 reperti. Tra glipiù dimenticati, cellulari, cuffiette, occhiali da sole e da vista (650 pezzi), gioielli, libri e giocattoli. Senza dimenticare borse, zaini e trolley,di abbigliamento e da viaggio. E fin qui, tutto nella norma. Ma in questa specialepotremo trovare anche macchinette del caffè, tv, stampelle, un passeggino, un drone, asciugacapelli, ferri da stiro e un iMac da 27 pollici. Dulcis in fundo, una chitarra, un mandolino e persino un ukulele. Passeggeri a bordo di un ...

