Assoluzione piena per Carlo Giuffrè e sua moglie

... Ilario Agata, è stato assolto con formula. Motivazione Il fatto non sussiste. Stessa frase ... per il quale, al termine del processo, fu addirittura il pm a chiedere l'per mancanza ...È un reato che nel 95% dei casi finisce ino archiviazione e che un amministratore ... Antonella Di Pucchio conlegittimità invece no. Impossibile non sapesse dei dialoghi in itinere : ...Rassegna stampa - Infortunio e incidente mortali, due assoluzioni. I fatti, secondo i giudici, non costituiscono reati Assolto perché il fatto non ...Sfogo del sindaco di Stefanaconi che commenta l’ultima vicenda giudiziaria che l’ha riguardato, l’assoluzione del padre da un abuso edilizio ...