Assessore posta auguri con la foto di Mussolini Camusso | “Se ne vada”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Chi non rispetta i valori e i principi antifascisti della nostra Repubblica, non è degno di svolgere un incarico istituzionale“. Così la senatrice e Commissaria Pd di Caserta Susannainterviene sulla vicenda riguardante l’alla Sanità e all’Ambiente del Comune di Maddaloni (Caserta), Claudio Marone, che in un post su Facebook apparso a Capodanno aveva pubblicato ladiper augurare “un anno di m…per tutti i comunisti“. Già ad inizio 2024 la sezione casertana dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani) aveva chiesto le dimissioni di Marone, oggi è intervenuta la, secondo cui “quanto accaduto non può essere tollerato ed è necessario che il sindaco della città di Maddaloni ripristini la credibilità dell’istituzione democratica cittadina, ...

