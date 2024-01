Ascolti tv | i dati di giovedì 11 gennaio 2024

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Bene la terza stagione di Doc nelle tue mani Nella serata di ieri,11, su Rai Uno la prima puntata della terza stagione della fiction, Doc – Nelle Tue Mani 3 conquista 5.113.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Canale 5 Terra Amara si ferma a 2.695.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 Cena con Delitto – Knives Out registra 723.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 l’incontro dei quarti di finale di Coppa Italia: Juventus-Frosinone porta a casa 3.145.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai3 L’Accusa in prima tv segna 488.000 spettatori pari al 2.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 968.000 spettatori (6.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 761.000 spettatori e il 4.9%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

