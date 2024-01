Ascolti tv Doc – Nelle Tue mani e Terra Amara | chi ha vinto ieri sera? Dati auditel e share di giovedì 11 gennaio 2024

I veriandranno dunque valutati nel tempo. Vediamo adesso di seguito i dettagli sulla ... Le anticipazioni della seconda puntata di3, in onda giovedì 18 gennaio , svelano che il ...Credits: RAI Al viaNelle Tue Mani 3 , la nuova stagione della fiction campione d'di Rai1. Affrontare un passato diverso da quello che gli hanno raccontato: è la sfida più difficile quella che attende il ...Doc-Nelle tue mani 3, le anticipazioni della seconda puntata Dopo il debutto di oggi giovedì 11 gennaio su Rai1, Doc-Nelle tue mani si appresta a ...Gli ascolti e i dettagli della serie Doc – Nelle tue mani 3 si articola, come le passate stagioni, in 16 episodi, divisi in 8 prime serate. Ci si aspetta una fiction in grado di sbaragliare la ...