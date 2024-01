Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 11 gennaio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 12 gennaio 2024)TV: idei programmi più visti di11, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Doc – Nelle tue mani 3 ha totalizzato 5428 spettatori (25,23% di share) nel primo episodio e 4807 (29,11%) nel secondo. La puntata della soap Terra Amara su Canale5 ha conquistato in media 2795 spettatori (share 13,99%). La partita di calcio di Coppa Italia: Juventus-Frosinone su Italia1 ha realizzato in media 3145 spettatori (14,33%); su Rai2 il film Cena con Delitto – Knives Out ha portato a casa 723 spettatori (3,65%), mentre il film L’Accusa su Rai3 ha avuto 488 spettatori (2,49%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e ...