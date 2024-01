Arrampicata sportiva | Zurloni | “Vado a Parigi 2024 per vincere”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Andrò ai Giochi per”. Matteo, campione del mondo di speed e primo azzurro dell’a staccare il pass per, ha le idee chiare in vista del debutto olimpico. Ai microfoni di Italia Team TV, piattaforma Ott del Coni che attraverso la serie Italia Team Stories sta accompagnando appassionati e addetti ai lavori verso l’appuntamento più atteso del, spiega: ‘‘Allenarmi tanto è un piacere per me. Sono alla ricerca della mia salita perfetta: ho l’obiettivo di firmare il nuovo record del mondo e questo pensiero non mi fa pesare il lavoro quotidiano”. Passi falsi, sin qui, ci sono stati, ”ma sono sempre stato abbastanza rapido a riprendermi e trovare i giusti spunti dalle sconfitte”.è iscritto alla ...

Le difficoltà ci sono: si tratta di una via abbastanza, ma può essere divertente per chi ... La via si chiama 'Il Cliff di Schranz' perché i cliff (speciali ganci per l'in ...Tra le attrezzature che si troveranno nel parco ci sono una grande farfalla blu per l', ...giardino verranno collocati i giochi per i più grandi con l'attrezzatura per l'attività, ...Oggi, venerdì 12 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dot ...Nuova linea sul Pilastro dell'Orsa Maggiore. Sette lunghezze, 180 metri di sviluppo, con difficoltà dal IV al 6c+/A0 possibile 7c in libera ...