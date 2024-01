Ariana Grande ritorna dopo quattro anni con il nuovo singolo “Yes | and?”

Dai Club Dogo ai Subsonica, da Lil Nas X ae Jennifer Lopez, più tantissima altra musica... Buon ascolto! LA PLAYLIST LE PAGELLE BRANO PER BRANO La Crus - Colapesce - Dimartino - Voto 9,...Tre anni di silenzio per una popstar all'apice del suo successo sono parecchio tempo, ma questo è quanto è servito adper tornare definitivamente sulle scene.infatti non pubblicava un inedito da Just Look Up con Kid Cudi (tratto dal film Don't Look Up) del 2021 " in questi tre anni giusto un ...Ariana Grande ritorna alla musica con il nuovo singolo "yes, and", il nuovo singolo di Ariana Grande: l'artista multi-platino, vincitrice di ...'Yes, and' è la prima pubblicazione solista originale della popstar dal 2020. Il brano prodotto da Max Martin anticipa un album previsto per quest'anno ...