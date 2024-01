Ariana Grande corre a salvare il pop con il nuovo singolo Yes and?

Leggi su biccy

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il 2024 si è aperto con il ritorno di: il primo vero comeback di unapopstar. A distanza di quattro anni da Positions la cantante oggi ha pubblicato Yes? Dopo diversi ritorni deludenti o comunque sotto le aspettative, questo è una vera boccata d’aria fresca, perché Yes? è un pezzo pop perfetto, con un ritornello super catchy, ‘un ritmo che entra dento’, insomma basta un ascolto per innamorarsi e canticchiarla… E aveva ragione l’insider che ieri ha rivelato che Yes? è ispirata a Vogue, visto che in questodic’è più che un po’ dell’iconico pezzo di Madonna (e va benissimo così). Una vera benedizione per chi era in astinenza da pop ...