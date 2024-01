Arbitri | Rocchi contro i club di A | «Non accetteremo più questo trattamento»

Il designatore arbitrale Rocchi ha preso le difese degli arbitri e del Var in conferenza da Coverciano. «Nessuno creda che vociare a caso serva per ... (ilnapolista)

Non accetteremo più certe cose", mette in chiaro. Che poi ricorda: "Stiamo investendo sui giovaniche saranno il nostro futuro, chiedo rispetto per il nostro ruolo, chiedo alla ...Ma non credo che gli allenatori la vogliano davvero' Db Bologna 30/01/2021 - campionato di calcio serie A / Bologna - Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto:guardalineenon ...Al termine d’andata il designatore Rocchi ha ufficializzato gli errori commessi dagli arbitri di Serie A. Juventus e Inter sono state coinvolte in alcune sviste arbitrali.«Ci siamo rotti, non siamo più disposti ad accettare tutto». Nella rituale conferenza stampa Aia di metà stagione, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi esplode contro ...