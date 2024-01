Anziana morta cadendo dalla finestra | la colf accusata di omicidio va ai domiciliari perché incinta

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Bergamo. Esce dal carcere e va aicon braccialetto elettronico Krystyna Mykhalchuk, laucraina arrestata lo scorso 15 novembre con l’accusa di aver spintoe ucciso la 77enne Rosanna Aber il 22 aprile 2022 a Colognola. La 25enne, già madre di una bimba di cinque anni, ha lasciato la casa circondariale di via Gleno mercoledì (10 gennaio) dopo che gli esami a cui è stata sottoposta hanno appurato che è di nuovo in attesa. La donna, in Italia da otto anni, secondo le indagini della Squadra Mobile coordinata dai pm Emanuele Marchisio e Guido Schininà, avrebbe ucciso l’facendola precipitare dal quarto piano della palazzina a Colognola, in città, dove viveva da sola dopo la scomparsa qualche mese prima del marito Giulio Besana. Uncommesso al ...