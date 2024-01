Antonella De Iuliis | chi è la moglie di Gigi Marzullo | “Dopo 20 anni ho deciso di sposarla”

(Di venerdì 12 gennaio 2024)Deè ladi. La coppia si è sposata20di fidanzamento. Un grande amore quello nato tra il giornalista e conduttore televisivo e la dirigente d’azienda. I due sono legati da tantissimo tempo, ma solo nel 2018 hannodi celebrare il loro amore con un rito civile di matrimonio. A raccontare come sono andate davvero le cose ci ha pensato il conduttore di “Sottovoce” dalle pagine del Corriere della Sera. “Sapevo che lei ci teneva, anche se era già stata sposata. Ha fatto tutto Ciriaco De Mita, che teorizzava come l’alternativa al matrimonio fosse peggio del matrimonio stesso. Una sera al Premio Agnes eravamo tutti a tavola e ritirò fuori l’argomento. Io allora dissi: ma se ci sposiamo chi paga? E lui: me ...

Dalla sua infanzia alla sua famiglia, passando per gli esordi in televisione e alla sua lunga storia d'amore conDe. Proprio su quest'ultimo punto, Marzullo ha rivelato un ...Dalla sua infanzia alla sua famiglia, passando per gli esordi in televisione e alla sua lunga storia d'amore conDe. Proprio su quest'ultimo punto, Marzullo ha rivelato un ...