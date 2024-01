Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 12 Gennaio

Leggi su zon

(Di venerdì 12 gennaio 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 12Aiutato dal padre, e deciso a trovare Ida, Diego non sembra disad arrendersi per nessun motivo. E mentre Ida teme per l’incolumità del ragazzo e di Raffaele, Marina comincia a realizzare che la situazione sta prendendo davvero una brutta piega. Alberto, intanto, si rivela un padre distratto e poco attento alla salute del figlio, mentre Giulia cerca di convincere Clara ad accettare il lavoro al Centro Ascolto. ...