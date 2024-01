Anteprima mondiale della nuova Toyota GR Yaris al Tokyo Auto Salon

(Di venerdì 12 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – LaGRha fatto il suo debuttoal, presentando miglioramenti tecnici, di design e costruttivi che promettono di offrire un’esperienza di guida ancora migliore. La GRha riscosso un tale successo al momento del suo lancio, cheavrebbe potuto considerare finito il suo lavoro. Un’che in un colpo solo ha conquistato la vetta del segmento delle hot-hatch, una vettura nata dai rally che ha lasciato gli avversari alle sue spalle.Nei tre anni trascorsi da quando la primaè uscita dalla linea di produzione, sono stati profusi intensi sforzi per renderla ancora migliore: più potente, più reattiva, più coinvolgente e, ...

Gli elementi chiave includono l'evoluzione del motore turbo a tre cilindri leader a livello mondiale per fornire ancora più potenza e coppia e l'introduzione di un nuovissimo cambio automatico Gazoo. La Casa dei tre ellissi ha scelto il palcoscenico del Salone di Tokyo 2024 per svelare in anteprima mondiale l'atteso restyling dedicato alla Toyota GR Yaris, potentissima hot-hatch sviluppato con il know-how acquisito dal Costruttore nipponico nelle competizioni rally.