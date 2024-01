Angela sbarca in prima serata su Rai 1 | «Virginia Raffaele bela fisica | Gianni Morandi nonostante l’età belo fisico» – Il video

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Alla fine la rete incontra la tv. Così su Rai 1, in, compare il fenomeno del web, titolare di AnMegastore, negozio a Roma, ospite dinella trasmissione Colpo di Luna. Diventata virale per i suoi tormentoni ai clienti ritenuti “beli fisici”, sia su Facebook, che su Tiktok,offre soluzioni per ogni problema ai suoi clienti: dall’oggetto più introvabile fino ai dilemmi d’amore. Ispopolano, creando delle vere e proprie attese fra gli utenti, che si sono appassionati ai personaggi della sua pagina.è salita sul palco di Rai1 e trovandosi davanti il cantanteha esclamato: «, ...

Diventata virale per i suoi tormentoni ai clienti ritenuti 'beli fisici', sia su Facebook, che su Tiktok,offre soluzioni per ogni problema ai suoi clienti: dall'oggetto più introvabile fino ...... la vice presidente Federica Ursida, il vice sindaco Antonino Caridi e l'assessoreCrea, il direttore Cullari - che anche quest'anno si avvarrà della prestigiosa supervisione tecnica ...Tornerà su Rai2, il 29 gennaio, in prima serata con il nuovo programma «Made in Italy». Qualcuno maligna che sia merito dell'ex marito Flavio Briatore, ma Elisabetta ...La calza della Befana, ogni anno, è speciale e ricca di dolci preziosi (e perché no, anche un po' di carbone). C'è chi preferisce acquistarla e riempirla in ...