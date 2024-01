Android Auto | grande sorpresa per gli automobilisti | google lo ha appena fatto

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 12 gennaio 2024)rilascia l’aggiornamento per il sistema operativo per lemobili smart: ecco in arrivo1.11. Arrivano i nuovi aggiornamenti del sistema operativo per lemobili smart,presenta la nuova versione dibeta 11.1. Passi avanti disul rinnovo e l’aggiornamento del sistema operativo. Varie le modifiche che sono state Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.