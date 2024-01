Ancora problemi di salute per Papa Francesco | cos’è successo all’ultima udienza

inviata da Iva Francese - L'annoso problema dei Vincoli sta per ripresentarsi in tutta la sua drammaticità. La domanda di mobilità per la scuola di ... (orizzontescuola)

Giorgia Meloni ancora non si sente bene. Per la seconda volta è saltata la conferenza stampa di fine anno della premier, alle prese con problemi di ... (feedpress.me)

Come vi avevamo riportato, CJ Perry (nota come Lana ai tempi della WWE) si era dovuta recare in ospedale a causa di una brutta infezione ad un ... (zonawrestling)

...contro le navi da trasporto che attraversano il mar Rosso e che stanno provocando graviai ...a metà dicembre, vari esponenti dell'amministrazione Biden sostenevano privatamente che ...... il composto psicoattivo, ma nonostante non vi siano effetti "euforici"oggi si fa fatica, a ... la canapa potrebbe certamente offrire una soluzione chiave per uno deipiù urgenti del ...Il Pontefice durante un'udienza promossa dai vescovi francesi: "Vorrei leggere tutto il discorso, ma ho un problema" ...Ancora qualche problema di salute per Papa Francesco, come comunicato dallo stesso questa mattina ad un gruppo di comunicatori francesi: "Io vorrei leggere tutto il discorso ma ho un problema, un po' ...