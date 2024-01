Ance Benevento | impegno per i giovani | martedì incontro all’Istituto “Galilei-Vetrone”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) E’ organizzata per il prossimo 16 gennaio a partire dalle ore 9.00 presso l’istituto “” in piazza Risorgimento una lezione condotta dal Presidente di– Mario Ferraro con gli studenti della classe VA dell’indirizzo CAT. L’obiettivo è quello di proseguire il percorso di diffusione della cultura d’impresa avviato nelle scuole lo scorso anno con le iniziative di open day realizzate a Sant’Agata de’ Goti, presso l’Istituto De Liguori, Cerreto Sannita, presso il Carafa Giustiniani e, presso il. L’obiettivo die dei soggetti coinvolti è quello di portare avanti un percorso di avvicinamento deial settore dell’edilizia, aumentare il numero di ...

E' organizzata per il prossimo 16 gennaio a partire dalle ore 9.00 presso l'istituto 'Galilei - Vetrone' in piazza Risorgimento una lezione condotta dal Presidente di" Mario Ferraro con gli studenti della classe VA dell'indirizzo CAT. L'obiettivo è quello di proseguire il percorso di diffusione della cultura d'impresa avviato nelle scuole lo scorso .... E' organizzata per il prossimo 16 gennaio a partire dalle ore 9.00 presso l'istituto Galilei Vetrone in piazza Risorgimento una lezione condotta dal Presidente di- Mario Ferraro con gli studenti della classe V - A dell'indirizzo CAT. L'obiettivo è quello di proseguire il percorso di diffusione della cultura d'impresa avviato nelle scuole lo ...“Sono state indicate, sulle colline Beneventane, il nominativo delle varie contrade e applicati i numeri civici presso le abitazioni. MA AHIME’ – scrive il dott. Raffalele Zabatta – la contrada ...Stampa Si è conclusa nel foyer del Centro di produzione della Rai di Napoli la conferenza stampa di presentazione della X edizione del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” alla presenza della stampa ca ...