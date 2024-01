“Amici” | signora del pubblico urla contro la Celentano | Maria De Filippi costretta ad intervenire

Non solo novità sul ritiro di Matthew e Mew (anche se in realtà Maria De Filippi a riguardo ha detto pochissimo), ma dalle anticipazioni della ... (biccy)

Laafferma che, essendo mamma di 3 figli, per lei è brutto sentire le parole che la Celentano dice ai ragazzi di23, specie al ballerino in questione. Ecco altri dettagli dai colleghi ...... 'Perché non mettono sotto torchio lui ed i suoimarocchini .... Però quando noi andavamo dai ... Poi c'era mia moglie lì da parte sullaValeria, e so che sono andato là con il coltellino a ...Chi è il ballerino di Amici 23 che tornerà nella scuola come professionista Scopri il nome a seguire nell'articolo!Conferme su quanto anticipato dal collega Gianluca Di Marzio nella serata di ieri, con la Juventus che è interessata alle prestazioni sportive di Éderson José dos ...