Amici 23 | un amato professionista torna a far parte del cast | ecco chi

Leggi su isaechia

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Nel pomeriggio di ieri si è tenuta la registrazione della quindicesima puntata del pomeridiano di23, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e come sempre non sono mancate le sorprese e i colpi di scena che hanno riguardato in particolar modo gli allievi rimasti in gara. Ma nella puntata registrata ieri, oltre alle consuete gare e sfide, Maria ha anche rotto il silenzio sull’abbandono dei due cantanti Mew e Matthew, che negli scorsi giorni hanno deciso di lasciare la scuola insieme. Un gesto che ha lasciato i telespettatori sorpresi e da allora sono in molti a voler sapere cosa si cela davvero dietro la scelta dei due ragazzi di fare ritorno a casa. All’inizio della registrazione, quindi, la De Filippi ha ricapitolato ciò che è accaduto e ha ribadito che la decisione è stata presa dai due ex allievi e che non ha niente a che fare con vari ...