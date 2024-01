Amici 23 | Sarah Toscano ha mandato una frecciatina social a Holden? Ecco cosa hanno notato i fan

Leggi su isaechia

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Anche in questa edizione di, diversi allievi si sono lasciati andare all’amore: è il caso di Petit e Marisol Castellanos, cheiniziato una storia negli scorsi mesi, ma anche di Mida e Gaia De Martino e di Mew e Matthew, chedeciso di lasciare insieme la scuola negli scorsi giorni per motivi personali. Oltre a loro, però, ci sono altri due allievi che sono finiti nel mirino dei telespettatori più attenti in quanto possibile coppia: stiamo parlando dei cantanti, che secondo molti si sarebbero avvicinati non poco nell’ultimo periodo. Inizialmenteaveva avuto un breve flirt con Holy Francisco, scemato però in poche settimane, e complice la sua uscita, la cantante ha cercato conforto in, che ha sempre ...