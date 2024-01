America e Inghilterra colpiscono gli houti in Yemen

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Una coalizione militare guidata dagli Stati Uniti ha colpito ini miliziani houthi legati all'Iran dopo che il gruppo ha ignorato ripetuti avvertimenti da parte dell'Amministrazione Biden e di altri governi di smettere di attaccare navi commerciali nel Mar Rosso. L'operazione segue settimane di ostilità in cui gli houthi, in reazione alla campagna militare di Israele a Gaza, hanno perturbato il commercio globale rendendo pericoloso questo passaggio vitale per le navi. Il presidenteno, Joe Biden, ha detto che l'operazione militare si è resa necessaria dopo i continui attacchi: lo strike ha colpito le basi che il gruppo utilizza per lanciare i suoi attacchi. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha dichiarato che le forze statunitensi e britanniche hanno effettuato gli attacchi, con il supporto di Australia, ...