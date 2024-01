Amadeus e Fiorello insieme in uno show Sergio AD Rai rivela | «Stiamo lavorando al progetto Ti ricordi quando si diceva Attenti a Quei Due?»

(Di venerdì 12 gennaio 2024)Chi di spoiler ferisce, di spoiler perisce., che solitamente “non sa tenere un cecio in bocca”, viene spiazzato dall’Amministratore Delegato della Rai Roberto, chedi essere al lavoro ad untelevisivo che vede protagonista loman siciliano in coppia con. E’ successo questa mattina durante la diretta Instagram del conduttore di Viva Rai2 con l’AD. “Ho incontrato Ama,suleh!“ afferma, cogliendo di sorpresache tenta quasi di glissare. “Quale?”, gli domanda. L’AD è in vena di anticipazioni – ha anche annunciato l’arrivo su Rai 3 di Piero ...

Amadeus pronto a non lasciare il Festival di Sanremo , per volere della Rai? Ecco il commento di Fiorello . (comingsoon)

L'AD Rai in diretta social spoilera che dopo Sanremo 2024 Amadeus e Fiorello torneranno in tv insieme con un nuovo programma L'articolo Amadeus e ... (novella2000)

E proprio l'amministratore delegato si sarebbe fatto sfuggire una succosa anticipazione, come riportato da Tvblog :saranno protagonisti di un nuovo programma dopo Sanremo 2024 . '...Gli alti ascolti lo confermano come un artista che piace molto, specialmente in coppia con l'amico storico, che lo usa come spalla in siparietti comici. Maè conosciuto in ...Smentite le voci di un possibile sbarco di “Carmelita” nella tv di Stato (“Nessuna trattativa”): Piero Chiambretti, invece, è pronto al ritorno su Rai 3 ...Tanti 'spoiler' nell'ultima diretta Instagram di Fiorello prima del ritorno di 'VivaRai2!' lunedì 15 gennaio alle 7 del mattino su Rai2 ...