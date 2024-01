Altro che Inter | frenata su Zielinski | possibile svolta per il Napoli

Non solo Bonucci - anche un altro centrale top interessa al Fenerbahce Chiuso l'affare Bonucci, ancora da ufficializzare e annunciare, il Fenerbahce pensa ad un altro colpo in difesa: l'idea è Savic dell'Atletico Madrid (itasportpress)

Altro che Draghi - Giorgia vuole Lollobrigida in Europa Meloni starebbe preparando un rimpasto di governo per favorire Lollobrigida in Unione europea al posto di Draghi. In vista delle elezioni elezioni ... (thesocialpost)

“Questa cosa devo dirla”. Monia Grande Fratello - altro che ritorno di fiamma : Varrese non la prenderà bene Sono settimane ormai che Monia La Ferrera è entrata come concorrente al Grande Fratello. Un nome sconosciuto per il pubblico ma non per Massimiliano ... (caffeinamagazine)