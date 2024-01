Altra batosta per la Cina Ora anche l’export molla Pechino

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Non bastava il sorpasso indiano. Ora ci si mettea complicare la vita alla. E pensare che la fabbrica del mondo, questo il soprannome appioppato al Dragone negli ultimi decenni, ha sempre trovato nella vendita di prodotti e materie prime all’estero la propria forza motrice. Ma ora, dopo il collasso del mattone, la fuga degli investitori, la crisi delle be il disarcionamento da parte dell’India,sembra tradire. E così il 2024 si apre con cattive notizie sul fronte della bilancia commerciale per l’ex Celeste Impero. Calano, infatti, le esportazioni relative al 2023, per la prima volta in otto anni. Il surplus commerciale cinese lo scorso anno è stato di 823,2 miliardi di dollari in calo rispetto agli 877,6 miliardi di ...