Alluvione Campi Bisenzio | sindaco | “Ancora 200 persone fuori casa”

"A noi risultano200 cittadini che sonodalle abitazioni: è una situazionedrammatica, seppure in miglioramento in città". Lo ha affermato ildi, Andrea Tagliaferri, parlando del post-del 2 e 3 novembre 2023, a margine della presentazione della firma del contratto per la realizzazione della linea 4.2 della tramvia di Firenze

l'iniziativa a sostegno dei comuni toscani colpiti dall'dello scorso novembre. I primi 50mila euro sono già stati assegnati per la riapertura del Teatrodante Carlo Monni diBisenzio,

La dura accusa del sindaco di Campi Bisenzio, in Toscana: "Ci sentiamo abbandonati, il governo è venuto solo una volta due mesi e i soldi sono rimasti i 5 milioni iniziali"